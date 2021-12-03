Скончался экс-глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Диак

Экс-глава Всемирной легкоатлетической ассоциации Ламин Диак скончался на 89-м году жизни. Об этом 3 декабря сообщает Reuters.

Диак скончался в своем доме в Сенегале, рассказал его сын.

В 2015 году полиция арестовала Диака в его номере отеля Sheraton в парижском аэропорту Шарль-де-Голль и изъяла его компьютер. Через пять лет он вместе с пятью другими бывшими высокопоставленными фигурами в руководящем органе легкой атлетики был признан виновным в коррупции.

Чиновника приговорили к четырем годам тюрьмы, из которых два года были условными. Также он был оштрафован на €500 тыс.

Диак-младший, которого заочно судили по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении доверием, приговорен к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере €1 млн. Сенегал тогда не выдал Диака-младшего.