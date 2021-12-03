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В Сети появились подробности о новой Lada Vesta FL

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Обновленная российская модель Lada Vesta FL получит цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном. Об этом 3 декабря сообщает «Лада. Онлайн».

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Отмечается, что такие данные указаны в презентации «АвтоВАЗа», которая была разослана всем дилерам марки Lada. Другие параметры станут известны, скорее всего, в ходе официальной презентации этого автомобиля, которая состоится до конца 2021 года.

Обновленная модель Lada Vesta FL получит светодиодные фары, оригинальные бамперы, иную решетку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появятся новая современная передняя панель с вертикальным экраном, измененные дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, блок климат-контроля от Renault Arkana.

Моторная гамма Lada Vesta FL останется прежней. Сейчас Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с. Коробки передач — вариатор и пятиступенчатая механическая трансмиссия.

2 декабря сообщалось, что в ноябре 2021 года российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada составили 26 373 единиц, что на 30,7% меньше, чем в ноябре 2020 года.

Падение продаж связано с продолжающимся мировым кризисом поставок электронных компонентов и недостатком автомобилей в дилерской сети.

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