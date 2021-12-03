Все медведи в центре реабилитации в Петербурге впали в спячку
Все медведи, которые содержатся в центре реабилитации животных «Велес» в Санкт-Петербурге, впали в спячку. Сотрудники центра обратились к автовладельцам, проезжающим мимо, с просьбой не шуметь.
В «Велесе» рассказали, что у них содержатся 22 медведя. И все до одного отправились на покой уже ко 2 декабря. На воротах центра вывесили плакат с надписью «Тихо! Медведи спят». Ниже указано, что за шлагбаумом начинается зона тишины, сообщает телеканал «78».
В октябре в центр доставили медведицу из Карачаево-Черкесии. Местный житель увидел медвежонка на цепи у линии электропередачи и спас его.
В феврале центр принял львенка, которого незаконно содержал в своей квартире житель Петербурга.