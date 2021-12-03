Ночь на 3 декабря стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

В Санкт-Петербурге самой холодной с начала зимы признали ночь на 3 декабря. Температура воздуха опускалась до –10,4 градуса, а по области — до –20,9 градуса. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В эту пятницу на погоду в Северной столице будет оказывать влияние северо-восточная периферия приближающегося циклона «Даниэль».

Облачная спираль закроет небо плотной пеленой, начнется снегопад, снежный покров продолжит постепенно наращиваться, приводит слова специалиста телеканал «78».

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Днем температура воздуха опустится до –6 градусов, а по области — до –8 градусов.

Самой холодной с начала осени в Петербурге была признана ночь на 29 ноября. С наступлением холодов количество обращений в травмпункты выросло в 1,5 раза.