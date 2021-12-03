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ЦБ отозвал лицензию у «АСКО-Страхования»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО «АСКО-Страхование». Это следует из опубликованного в пятницу, 3 декабря, приказа на сайте регулятора, подписанного первым заместителем ЦБ РФ Сергеем Швецовым.

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Как следует из документа, с 3 декабря в ПАО назначена временная администрация.

«Возложить функции временной администрации публичного акционерного общества «АСКО-Страхование» на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», — говорится в приказе Центробанка.

За компанией заметили нарушения максимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств.

Как уточняет «Газета.Ru», регулятор решил отозвать лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

«АСКО-Страхование» работала в 35 субъектах России.

1 ноября ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник». Эта кредитная организация, в частности, полностью утратила капитал, а также была вовлечена в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

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