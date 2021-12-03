Похожую на Тадж-Махал Белую мечеть отремонтируют в Татарстане

В городе Болгар в Татарстане капитально отремонтируют Белую мечеть. Республиканское управление государственной экспертизы и ценообразования по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по поводу документации по капитальному ремонту мечети.

Как пишет ИА «Татар-информ», Белую мечеть, похожую на индийский Тадж-Махал и казанский Кул-Шариф, построили в 2012 году в рамках программы республиканского фонда «Возрождение». Она была инициирована Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

В конце июля перед праздником Курбан-Байрам в Казани открыли новую мечеть «Рахматулла». Она стала восьмой мечетью в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.