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Загруженные на «Госуслуги» сертификаты о COVID-19 переоформят на год

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Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на один год. Об этом сообщили в пятницу, 3 декабря, в Минцифры РФ.

О том, что все новые сертификаты о перенесенном COVID-19 оформляются уже на год, стало известно накануне. До этого, 24 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила увеличить срок действия сертификата для переболевших с полугода до года. Президент России Владимир Путин данную инициативу поддержал.

26 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что справку о вакцинации, перенесенной болезни или противопоказаниях граждане могут получить по запросу в больнице или в МФЦ.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

новость дополняется

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