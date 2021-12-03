Жителей Волгограда научат собирать танк своими руками

В музее «Сталинградская битва» в Волгограде проведут мастер-класс по сбору танка Т-34 своими руками. Посетить занятие под названием «Т-34 — наш боевой друг и товарищ» 4 декабря сможет любой желающий.

Мастер-класс приурочат к годовщине рейда в станицу Тацинскую 24-го танкового корпуса Юго-Западного фронта по руководством генерал-майора Василия Баданова. На нем расскажут подробности этого героического эпизода Сталинградского сражения.

Известно, что за время своего рейда 24-й танковый корпус уничтожил 11 292 солдата противника, подбил 84 танка и взял в плен 4 769 человек, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в городе Котельниково Волгоградской области построят историко-культурный объект — парк «Аксайская Дубрава». Это станет частью большой социальной программы «Котельниково — Земля героев», цели которой — изучение и популяризация героического прошлого края.