Врач назвала позволяющий отличить усталость от симптомов «Омикрона» способ

Одним из главных признаков нового штамма COVID-19 «Омикрон», по данным медиков из ЮАР, является сильное чувство усталости. Об этом рассказала в пятницу, 3 декабря, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же», — пояснила специалист.

В беседе с радио Sputnik она обратила внимание на то, что после появления данного симптома потребуется «искусство врача». Иными словами, он должен, осмотрев пациента и задав вопросы, «понять, что это не просто хандра, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания».

Вместе с тем, как отметила Павлова, людям с этим симптомом следует незамедлительно сдать тест на наличие коронавирусной инфекции.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что коронавирус обретает свою сезонность. По ее словам, COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября. В этот же день Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ряда африканских стран, в том числе из ЮАР. В России случаи инфицирования «Омикроном» пока не выявлены.

1 декабря врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании «Омикроном» у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. При этом, по словам врача, заболевание пока проявляется в очень легкой форме. Однако он указал, что утверждать о массовом характере тех или иных симптомов еще рано.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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