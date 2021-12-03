Эллинг для ремонта малых судов за 43 млн рублей открыли в Таганроге

В Таганроге открыли эллинг для строительства и ремонта яхт и катеров. Стоимость проекта оценивается в 43 млн рублей. Их выделили из областного бюджета.

RostovGazeta со ссылкой на региональное правительство пишет, что новый док предназначен в первую очередь для использования региональной спортивной школой олимпийского резерва в Таганроге.

Эллинг сможет одновременно обслуживать более 65 маломерных судов вместе со вспомогательным оборудованием и инвентарем. Объект разместили на площади, превышающей 1 тыс. кв. м.

В ближайшие два года в Таганроге завершится строительство крытой ледовой арены и трех спортивных площадок.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Ростове-на-Дону стартует проект по переносу порта на левый берег Дона. В рамках первого этапа планируют возвести причальную стенку, железнодорожные пути и склады, а также организовать грузовые площадки и инженерную инфраструктуру.