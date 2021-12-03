Дед Мороз раскрыл свое отчество

Дед Мороз из московской усадьбы ответил на вопрос, есть ли у него отчество.

«Конечно, я Мороз Никитич!», — сказал он в интервью «РИА Новости», опубликованном в пятницу, 3 декабря.

В беседе с журналистами Дед Мороз поделился идеями для подарков, которые можно вручить каждому человеку. Также он отметил, что игрушки по-прежнему ожидаемы детьми, только становятся «более кибернетико-электрическими».

1 декабря в Московском регионе начала работать новогодняя почта Деда Мороза. Вплоть до 31 декабря можно опустить письмо с заветным желанием в специально оформленный почтовый ящик.

15 ноября по всей стране стартовала Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний». Прием заявок продлится до 11 декабря. Принять участие в акции могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или заболеваниями, представляющими угрозу жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В роли Деда Мороза в акции выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.