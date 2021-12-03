Глава МИД Норвегии Витфельдт выступила против пребывания войск НАТО вблизи России

Лейбористская партия Норвегии хочет, чтобы самолеты и корабли НАТО держались на некотором расстоянии от российских приграничных районов на севере Норвегии. Об этом заявила глава норвежского МИДа Анникен Хуитфельдт 2 декабря в интервью газете VG.

По ее словам, Осло справится с ситуацией вблизи границ РФ самостоятельно, для этого существуют ВВС и ВМС Норвегии.

«Я хочу обсуждать это с Великобританией и США. Они должны принимать собственные решения. Но мы должны защищать интересы Норвегии», — сказала министр.

По ее словам, самостоятельная оборона своей территории входит в интересы Норвегии.

Хуитфельдт отметила, что в настоящее время присутствие американских военных около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи», добавляет «Газета.Ru».

Такая позиция соотносится с мнением бывшего командующего оперативным штабом ВС Норвегии Руне Якобсена. Он заявлял, что партнеры страны по альянсу должны понять, что Норвегия — это НАТО на севере.

«Русские привыкли к присутствию норвежских самолетов и судов в Баренцевом море. И что там плывет судно электронной службы «Марджата». Так мы хотим и в будущем: чтобы в воздушном пространстве к востоку от Андёи летал не американский самолет-разведчик P8, а наш собственный », — заявлял он.

12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об озабоченности Москвы визитом норвежского военного корабля «Тур Хейердал» и его заходом в порт Лонгиербюена на полярном архипелаге Шпицберген. По ее словам, РФ воспринимает это как скрытую милитаризацию.

2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой.

25 октября по итогам переговоров с Витфельдт министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что норвежцы — прагматичные люди. РФ хочет сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах, указывал он.