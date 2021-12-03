В России за сутки выявили 32 930 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 32 930 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего новых случаев за последние 24 часа зафиксировано в Москве (3304), Санкт-Петербурге (2609) и Московской области (1813).

От осложнений болезни за прошедшие сутки скончались 1 217 пациентов. Полностью выздоровели 36 514 граждан.

Всего на сегодняшний день в России с начала распространения коронавирусной инфекции выявлено 9 736 037 случаев заболевания. За весь период выздоровел 8 436 631 человек, количество летальных исходов составляет 278 857.

Ранее, 2 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не выявлены случаи инфицирования «Омикроном». Однако, по ее словам, коронавирус обретает свою сезонность. Она добавила, что COVID-19 приходит, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан 1 декабря отметила, что вакцины по-прежнему защищают от коронавируса, по крайней мере от тяжелого течения заболевания, даже в условиях распространения «Омикрона». Тогда как директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября подчеркнул, что «Спутник V», вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

Вместе с тем мэр столицы Сергей Собянин 2 декабря указал на то, что в Москве ситуация с распространением COVID-19 за последнюю неделю стабилизировалась. По его словам, следующая неделя покажет, куда движется эпидемиологическая ситуация в городе.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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