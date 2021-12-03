Прямой эфир
Общество
Усталость и слабость назвали симптомами штамма ​​​​​«Омикрон»
Общество
Адвокаты фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест
Мир
Китай не увидел сдерживающих факторов для сотрудничества с Россией
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
Протокол составили на депутата в Асбесте из-за отсутствия QR-кода
Общество
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Общество
Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского
Общество
Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек
Мир
Экс-советник конгресса США заявил о добровольном отказе Украины от Крыма
Экономика
Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10–15%

WSJ рассказал о расследовании минюстом США дела Куомо о домогательствах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование на федеральном уровне началось еще в августе. Источники уточнили, что также изучалось нарушение Куомо гражданских законов.

Куомо в горле: чем чреват секс-скандал вокруг губернатора Нью-Йорка
Почему его отставки потребовали все демократы — вплоть до президента США

Выяснилось, что экс-губернатор скрывал количество смертей в домах престарелых. В настоящее время департамент изучает вопрос о том, были ли обвинения Куомо в сексуальных домогательствах связаны с вышеуказанными нарушениями.

Ранее, 28 ноября, в суд американского города Олбани поступил очередной иск против Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах. В общей сложности экс-губернатора обвинили в домогательствах 11 женщин.

По данным СМИ, от противоправных действий политика пострадали его советница Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку в случае, если обвинения подтвердятся. Демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, в свою очередь, призвали губернатора покинуть свой пост, отметив, что он «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Сам Куомо отвергал предъявленные ему обвинения, утверждая, что подобные нападки на него носят исключительно политический характер. Однако 10 августа всё же объявил о своей отставке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021