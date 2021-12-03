WSJ рассказал о расследовании минюстом США дела Куомо о домогательствах

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении экс-губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в пятницу, 3 декабря, газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование на федеральном уровне началось еще в августе. Источники уточнили, что также изучалось нарушение Куомо гражданских законов.

Выяснилось, что экс-губернатор скрывал количество смертей в домах престарелых. В настоящее время департамент изучает вопрос о том, были ли обвинения Куомо в сексуальных домогательствах связаны с вышеуказанными нарушениями.

Ранее, 28 ноября, в суд американского города Олбани поступил очередной иск против Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах. В общей сложности экс-губернатора обвинили в домогательствах 11 женщин.

По данным СМИ, от противоправных действий политика пострадали его советница Линдси Бойлан, экс-помощница пресс-службы Карен Хинтон, советница по политике Ане Лисс, журналистка Джессика Бэйкман. Остальные предполагаемые жертвы открыто выступать с обвинениями отказались.

В марте президент США Джо Байден заявил, что Куомо должен уйти в отставку в случае, если обвинения подтвердятся. Демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, в свою очередь, призвали губернатора покинуть свой пост, отметив, что он «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Сам Куомо отвергал предъявленные ему обвинения, утверждая, что подобные нападки на него носят исключительно политический характер. Однако 10 августа всё же объявил о своей отставке.