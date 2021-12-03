В США преступник угнал школьный автобус и протаранил припаркованные авто

В Нью-Йорке злоумышленник угнал школьный автобус и устроил на нем гонки, протаранив при этом припаркованные автомобили. Об этом 3 декабря сообщает NBC New York.

По данным телеканала, в результате инцидента получили травмы два человека.

По словам очевидцев, угон произошел в тихом районе города. Для задержания злоумышленника полицейским пришлось перекрыть дороги, нарушителя уже допрашивают.

Как выяснили нью-йоркские правоохранители, совершенное преступление для мужчины уже далеко не первое. Однако мотивы его очередного поступка на данный момент неизвестны.

Ранее, 1 декабря, в Нижнем Новгороде пятеро подростков угнали автомобиль. Перед этим несовершеннолетние употребляли алкоголь.