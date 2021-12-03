Клиент «КриоРуса» объяснил желание заморозить свое тело

Клиент компании «КриоРус», специализирующейся на заморозке тел умерших, рассказал в пятницу, 3 декабря, что хочет заморозить свое тело, поскольку в будущем, вероятно, появятся такие технологии, которые смогут продлить жизнь.

«Хочу, чтобы после смерти меня заморозили, и когда появятся технологии, то вернули к жизни и вылечили все повреждения. Я когда-то прочитал статью, что лет через 15 появится лекарство, которое будет продлевать людям жизнь», — рассказал Александр телеканалу РЕН ТВ.

Он отметил, что его 90-летняя бабушка могла бы в будущем получить подобные препараты, если доживет до этого момента. Кроме того, Александр добавил, что видел в кино разные способы криозаморозки.

Компанию мужчина нашел в интернете. Так, по его словам, шансы на успешную реанимацию тела после заморозки высокие, именно поэтому он решился на этот шаг.

Ранее, в сентябре, в социальных сетях распространилась информация о том, что гендиректор «КриоРус» Виктория Удалова попыталась выкрасть со склада контейнеры с телами. Позднее она заявила, что данное обвинение — это клевета с целью захвата оборудования, инициированная экс-учредителем компании Данилой Медведевым, который также ее бывшем мужем.