Прямой эфир
Общество
Усталость и слабость назвали симптомами штамма-​​​​​«Омикрон»
Общество
Адвокаты фигурантов дела об аварии на шахте «Листвяжная» обжаловали их арест
Мир
Китай не увидел сдерживающих факторов для сотрудничества с Россией
Общество
Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»
Общество
Протокол составили на депутата в Асбесте из-за отсутствия QR-кода
Общество
Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19
Общество
Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского
Общество
Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек
Мир
Экс-советник конгресса США заявил о добровольном отказе Украины от Крыма
Экономика
Одежда и обувь подорожали в 2021 году на 10–15%
Сюжет:

Рогозин назвал время маневра уклонения МКС от обломков ракеты Pegasus

Рогозин: МКС должна уклониться от космического мусора 3 декабря
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломков американской ракеты Pegasus планируется в 10:58 мск 3 декабря. Об этом сообщил в пятницу гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Смена «Пирса»: зачем на МКС понадобился еще один модуль
Почему он проведет в полете два дня перед состыковкой со станцией

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска — 19.05.1994)», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее, 1 декабря, «Роскосмос» уточнил, что фрагмент Pegasus пролетит в 5,4 км от МКС. Специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию, отметили в госкорпорации.

25 ноября в «Роскосмосе» рассказали о полете фрагмента американской ракеты Falcon 9 к МКС. Согласно данным специалистов госкорпорации, фрагмент сблизился с МКС в 07:18 мск 25 ноября и прошел мимо космической станции на расстоянии свыше 5 км.

В «Роскосмосе» также обратили внимание на то, что сближение фрагмента Falcon 9 с МКС не создало для нее помех.

Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом-камикадзе DRAT 24 ноября. Ракета-носитель отправилась к околоземному астероиду Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021