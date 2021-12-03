Рогозин назвал время маневра уклонения МКС от обломков ракеты Pegasus

Маневр уклонения Международной космической станции (МКС) от обломков американской ракеты Pegasus планируется в 10:58 мск 3 декабря. Об этом сообщил в пятницу гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Предварительно 3 декабря с.г. в 10:58 мск планируется маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения с фрагментом РН «Пегас» США (дата запуска — 19.05.1994)», — написал Рогозин в Telegram.

Ранее, 1 декабря, «Роскосмос» уточнил, что фрагмент Pegasus пролетит в 5,4 км от МКС. Специалисты ЦУП и ГИАЦ продолжают контролировать ситуацию, отметили в госкорпорации.

25 ноября в «Роскосмосе» рассказали о полете фрагмента американской ракеты Falcon 9 к МКС. Согласно данным специалистов госкорпорации, фрагмент сблизился с МКС в 07:18 мск 25 ноября и прошел мимо космической станции на расстоянии свыше 5 км.

В «Роскосмосе» также обратили внимание на то, что сближение фрагмента Falcon 9 с МКС не создало для нее помех.

Falcon 9 стартовала в Калифорнии (США) с космическим зондом-камикадзе DRAT 24 ноября. Ракета-носитель отправилась к околоземному астероиду Диморф, который вращается вокруг более крупного астероида Дидима.