Китай не увидел сдерживающих факторов для сотрудничества с Россией

Факторов, которые способны ограничить развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества между Россией и Китаем, нет. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в ходе видеоконференции со своим российским коллегой Игорем Моргуловым.

«Для дружбы Китая и России нет границ, наше сотрудничество не имеет запретных зон, а взаимное доверие не встречает преград», — цитирует Юйчэна МИД КНР в пятницу, 3 декабря.

Он также подчеркнул, что китайская сторона будет укреплять стратегические контакты и сотрудничество с Россией. Замглавы заявил о планах совместно с Москвой обеспечивать стабильность двустороннего торгового взаимодействия и безопасные гуманитарные обмены в условиях пандемии.

Кроме того, Юйчэн обратил внимание на то, что стороны активно содействуют оптимизации системы глобального управления, а также защищают международный порядок в соответствии с общепринятыми нормами международного права.

Ранее, 26 ноября, было опубликовано совместное коммюнике, в котором Россия, Индия и КНР выразили приверженность укреплению всеобщей стабильности и стимулированию глобального развития. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Китай и Индию объединяет с Россией отрицательное отношение к протекционизму в международной торговле и политически мотивированным санкциям, а также к «использованию силовых методов в международных делах».

30 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто с 2000 года пугал его Китаем, сами испугались и начали пересматривать свою политику по отношению к этой стране.