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Глава МИД Норвегии выступила против присутствия войск НАТО вблизи России

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Правительство Норвегии выступило за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Такое заявление сделала глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в пятницу, 3 декабря.

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«По нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов», — рассказала Витфельдт газете VG.

Она отметила, что собирается обсудить этот вопрос с Соединенными Штатами и Великобританией.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии», — добавила глава норвежского МИД.

По словам Витфельдт, сейчас присутствие американских военных около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи», передает «Газета.Ru».

12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля «Тур Хейердал» и его заходом в порт Лонгиербюена на полярном архипелаге Шпицберген и воспринимает это как скрытую милитаризацию. В данном случае, по словам Захаровой, речь идет о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах. Он подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

Сюда же, по ее словам, относится и новая законодательная инициатива норвежских властей по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена, которой при этом предусматриваются исключения для военных Норвегии и их партнеров по НАТО. Эти и еще множество других фактов — явные свидетельства «об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной».

2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

25 октября по итогам переговоров с Анникен Витфельдт министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что норвежцы — прагматичные люди. Россия хочет сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах, пояснил он. И всё, что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, Норвегия будет делать, держа в уме важность отношений с Россией, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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