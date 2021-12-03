Глава МИД Норвегии выступила против присутствия войск НАТО вблизи России
Правительство Норвегии выступило за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России. Такое заявление сделала глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в пятницу, 3 декабря.
«По нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов», — рассказала Витфельдт газете VG.
Она отметила, что собирается обсудить этот вопрос с Соединенными Штатами и Великобританией.
«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии», — добавила глава норвежского МИД.
По словам Витфельдт, сейчас присутствие американских военных около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи», передает «Газета.Ru».
12 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля «Тур Хейердал» и его заходом в порт Лонгиербюена на полярном архипелаге Шпицберген и воспринимает это как скрытую милитаризацию. В данном случае, по словам Захаровой, речь идет о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах. Он подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.
Сюда же, по ее словам, относится и новая законодательная инициатива норвежских властей по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена, которой при этом предусматриваются исключения для военных Норвегии и их партнеров по НАТО. Эти и еще множество других фактов — явные свидетельства «об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной».
2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.
25 октября по итогам переговоров с Анникен Витфельдт министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что норвежцы — прагматичные люди. Россия хочет сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах, пояснил он. И всё, что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, Норвегия будет делать, держа в уме важность отношений с Россией, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.