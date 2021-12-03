Российские ученые рассказали о препарате от постковидной тревоги

Тревожные расстройства — одно из основных последствий перенесенного коронавируса, которое отражается на психическом и когнитивном здоровье. Российский противотревожный препарат «Авиандр» призван помочь перенесшим COVID-19 справиться с повышенным беспокойством, о чем стало известно в пятницу, 3 декабря.

«Мы разработали инновационную молекулу нового поколения, которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — рассказала медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, восьминедельная терапия препаратом снизила общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) более чем в два раза. Также был заметен антидепрессивный эффект «Авиандра».

«В настоящее время ведутся клинические исследования третьей фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией», — добавила Якубова.

Число случаев тревожно-депрессивных расстройств увеличилось за время распространения коронавируса, однако люди не стали чаще обращаться к врачам — страх есть не только перед болезнью и вакцинацией, но и перед психиатрией. Как сказал главврач психиатрической больницы имени Алексеева («Кащенко»), главный внештатный психиатр Москвы Георгий Костюк, люди ждали окончания коронавируса, а наступала новая волна болезни, поэтому тревожные расстройства начали переходить в тревожно-депрессивные.

29 октября врач-психиатр Андрей Назаров рассказал, что плохое настроение и хроническая усталость после перенесенного коронавируса связаны с астеническим синдромом. По словам врача, это состояние в основном длится около месяца, но заканчивается благополучно.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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