Крупного бизнесмена задержали по делу о получении взятки следователем

Гендиректор группы компаний «Лама», которому принадлежит сеть супермаркетов SPAR Владислав Левчугов, задержан в Новосибирске. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, задержание произошло в рамках расследования дела о получении взятки в размере 5 млн рублей томским следователем Сергеем Арефьевым.

По предварительным данным, Левчугов выступал в роли посредника.

В пятницу Арефьеву и Левчугову должны избрать меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. По версии следствия, Арефьев вел уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных фирм. В ходе расследования он заявил, что готов прекратить производство за взятку и нашел посредника в ее получении.

По некоторым данным, следователь лично встречался с исполнительным директором компании и требовал от него взятку.