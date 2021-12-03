Жители Кузбасса почтили память погибших на шахте «Листвяжная»

Траурные мероприятия по погибшем на шахте «Листвяжная» прошли на Кузбассе в пятницу, 3 декабря, на девятый день с момента трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

Во всех муниципалитетах почтили память погибшим возложением цветов. Во всех православных храмах региона траурные службы начались с колокольного звона. В память о погибших на шахте «Листвяжная» и всех не вернувшихся из забоев горняков Кузбасса и России проходят панихиды.

Власти отметили, что цветы к памятникам и мемориалам возложили в 25 территориях округа. Кроме того, в память о шахтерах и горноспасателях во всех городах включили систему оповещения МЧС.

В поселке городского типа Грамотеино Беловского округа, где и расположена печально известная шахта, на Аллее шахтерской славы цветы принесли к мемориалу спасателям ВГСЧ, которые погибли при ликвидации аварии на шахте «Комсомолец» в 2000 году. В церемонии принял участие и врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Трагедия на шахте произошла 25 ноября. Утром началось задымление. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

Врио главы МЧС Александр Чуприян позднее рассказал, что спасатели буквально «почуяли опытом» неладное на «Листвяжной» и отправились в составе четырех, а не двух бригад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.