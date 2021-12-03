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Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек

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Прокуратура Якутии начала проверку по факту отравления 10 человек в селе Тюбятцы Намского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в пятницу, 3 декабря.

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«Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом», — сообщение прокуратуры передал телеканал «Якутия 24».

В ходе проверки прокуратура установит причины и условия произошедшего, по результатам мероприятий будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. На контроле прокуратуры также находится проведение процессуальной проверки по данному факту.

Пострадавшие находятся сейчас в учреждении здравоохранения и проходят соответствующее лечение.

Ранее в этот день МЧС Якутии сообщило об отравлении выхлопными газами в Намском районе республики. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группу из пяти человек и одной единицы техники.

Известно, что из 10 отравившихся в реанимацию попали четверо детей.

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