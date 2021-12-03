Четверо детей из отравившихся газом в Якутии оказались в реанимации

Четверо детей из 10 человек, отравившихся газом в Якутии оказались в реанимации. Об этом стало известно в пятницу, 3 декабря.

По данным РЕН ТВ, всего в реанимацию помещены шесть человек: С. Семенов (2012 г.р), А. Семенов (2014 г.р.), Э. Семенов (2019 г.р.), И. Михайлов (2011 г.р.), А. Григорьева (1991 г.р.) и О. Григорьева (1971 г.р.).

Трое находятся в приемном покое: А. Григорьева (1991 г.р.), В. Михайлова (2017 г.р.) и А. Дьяконова (2018 г.р.).

Отмечается, что один человек от госпитализации отказался.

По предварительным данным, причиной госпитализации стало отравление выхлопными газами от работы бензинового генератора.

Ранее в этот день МЧС Якутии сообщило об отравление выхлопными газами в Намском районе республики. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группу из пяти человек и одной единицы техники.