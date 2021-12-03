Сенат Конгресса США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля

Сенат Конгресса Соединенных Штатов вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля 2022 года. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

В поддержку высказались 69 сенаторов, против — 28 законодателей. Ожидается, в ближайшее время документ подпишет президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

В августе палата представителей конгресса США одобрила пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год, размер которого оценивается в $3,5 трлн.

Согласно положениям законопроекта, производителям, которые пользуются экологически чистыми источниками энергии и поддерживают проекты, направленные на сохранение окружающей среды, положены послабления в налогах. Дополнительно пакет предусматривает расширение денежного потока на сферы здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.