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Протокол составили на депутата в Асбесте из-за отсутствия QR-кода

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Административный протокол составили сотрудники правоохранительных органов в Асбесте на депутата Евгения Шабанова из-за отсутствия QR-кода. Об этом рассказал председатель думы Сергей Ларионов в четверг, 2 декабря.

Сотрудники полиции пришли в конце заседания городской думы и начали проверять у присутствующих наличие QR-кодов. В результате у депутата «Справедливой России» Евгения Шабанова кода не оказалось, передает «РИА Новости».

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В Сети появилось видео, на котором депутат ведет перепалку с председателем думы, открыто заявляя, что у него нет QR-кода и что он не сдавал ПЦР-тест. На вопрос, почему он не сдал анализ, депутат не ответил, лишь озвучил свое возмущение происходящим.

Причем на входе QR-коды проверяются, но Шабанов тогда заявил, что его не имеют права не пускать.

25 ноября противники QR-кодов устроили в Челябинске потасовку с охранниками в холле здания областного заксобрания. В пресс-службе регионального заксобрания сообщили, что к собравшимся в фойе вышел председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике Сергей Буяков, который пытался успокоить людей.

В тот же день Буяков рассказал подробности конфликта с участием противников QR-кодов, произошедшего в здании заксобрания. По словам депутата, в этот день проходило заседание, и инициативная группа примерно из 30 человек, настроенная против QR-кодов, пришла в здание со своими требованиями.

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