Несколько стран задумались о введении обязательной вакцинации

Правительства разных стран еще недавно пытались убедить своих граждан вакцинироваться, обещая им различные льготы и разыгрывая лотереи. Но сейчас время уговоров закончилось, и всё идет к тому, что скоро прививки будут делаться в принудительном порядке.

Дальше всех и первой в Западной Европе пошла Австрия, решившая сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех взрослых граждан страны начиная с 1 февраля. Объявляя об этом на днях, канцлер Александр Шалленберг признал, что предпочел бы пойти другим путем, но не видит его. Окончательный вариант закона появится 6 декабря. Однако уже сейчас известно, что, скорее всего, мера затронет всех австрийцев с 14 лет, а штрафы за отказ от вакцинации при отсутствии медотвода могут составить от €3600.

Австрия — не единственная страна, решившая, что соображения общественного блага могут перевешивать личные свободы. Так, немецкая пресса сообщила, что в пользу введения обязательной вакцинации высказался и без пяти минут новый канцлер Германии Олаф Шольц. На кризисном заседании с премьерами федеральных земель 30 ноября он «выразил свою симпатию такому регулированию», рассказал правительственный источник местным СМИ. За обязательность прививки от COVID-19 выступают и некоторые местные власти. Например, премьер-министр Баварии Маркус Седер уже назвал эту меру «единственным шансом» положить конец пандемии.

На сегодня в Германии полностью вакцинировано 68,5% населения, в Австрии — 66%. Тем не менее охват прививками в этих странах не только уступает Португалии, Испании, Италии и Ирландии, но и недостаточен на фоне распространения предположительно крайне заразного штамма «Омикрон».

30 ноября, отвечая на вопрос журналистов о вероятности принятия в России мер по аналогии с Австрией, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не допускают возможности введения в стране штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«От 14 и старше: где прививка от COVID может стать обязательной»