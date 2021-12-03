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Минздрав продлил срок действия сертификата о перенесенном COVID-19

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Срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе продлен с шести месяцев до года с даты выздоровления, сообщил в четверг, 2 декабря, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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Он пояснил, что новые документы будут оформляться на год, а ранее выданные будут продлевать до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщал, что такое решение было принято из-за снижения повторных заболеваний коронавирусом.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания у президента России Владимира Путина с правительством сообщила, что после изучения проведенных исследований и диалога с экспертами, сертификат было решено продлить на год, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в этот день Минздрав сообщил о намерении упростить правила получения медицинского отвода от прививки против COVID-19. Решить эту задачу по всей стране к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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