Журналист рассказал о таинственном случае в день смерти Градского

Журналист Никита Турчин, который присутствовал на похоронах певца и композитора Александра Градского, рассказал о мистическом случае в день его смерти, сообщил в четверг, 2 декабря, портал BLITZ+.

«Я могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история», — отметил Турчин.

Журналист уточнил, что об этом на похоронах ему рассказала вдова певца Марина Котошенко.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации.

1 декабря музыкант Леонид Агутин сообщил, что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. По его словам, никто не мог его убедить остаться дома и приостановить работу.

В среду Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл». Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.