Прямой эфир
Мир
Бюрократию назвали единственной причиной непризнания вакцины «Спутник V» в ВОЗ
Общество
Сбежавший из колонии оказался рецидивистом с криминальным прошлым
Мир
На Украине ускорят расследование более 200 дел против крупного бизнесмена
Общество
Врио главы МЧС рассказал о способности «почуять опытом» неладное на «Листвяжной»
Мир
Миротворцы РФ провели антиковидные мероприятия на всех постах в Карабахе
Мир
Журналистке Нуцубидзе напомнили про ее хорошее знание русского языка
Армия
Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов
Мир
В консульствах США не осталось мест на собеседование за визой
Наука
Ученые открыли секрет выживания бактерий в Антарктиде
Армия
ВС РФ провели совместные с ВС САР тренировки по психологической подготовке

Журналист рассказал о таинственном случае в день смерти Градского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Никита Турчин, который присутствовал на похоронах певца и композитора Александра Градского, рассказал о мистическом случае в день его смерти, сообщил в четверг, 2 декабря, портал BLITZ+.

«Я могу вам сказать инсайдерскую информацию. В день его смерти остановились часы в квартире, часы в театре. Такая таинственная история», — отметил Турчин.

Журналист уточнил, что об этом на похоронах ему рассказала вдова певца Марина Котошенко.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации.

1 декабря музыкант Леонид Агутин сообщил, что Градский последнее время часто жаловался на здоровье, но его невозможно было заставить заниматься собой. По его словам, никто не мог его убедить остаться дома и приостановить работу.

В среду Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания с артистом состоялась в театре «Градский Холл». Перед зданием выстроилась очередь из людей, желающих отдать дань памяти музыканту.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021