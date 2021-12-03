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Адвокат рассказал об оставленных наследникам долгах Градского

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Певец и композитор Александр Градский из-за проблем со здоровьем не успел оплатить налоги на имущество до 1 декабря. После смерти музыканта долги, превышающие 500 тыс. рублей долги достались его наследникам, пишет 2 декабря kp.ru

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За 2020 год Градский как руководитель театра «Градский-Холл», который принадлежит столичным властям, задекларировал квартиру в Москве площадью 172 кв.м, два жилых дома площадью более 1 тыс. кв.м каждый, девять земельных участков, несколько построек и три автомобиля — «Линкольн», «Мерседес», «Лексус», а также доходы в размере 4,2 млн рублей, сообщает издание.

До 1 декабря в России необходимо оплатить налоги, чего Градский из-за коронавируса и осложнений после перелома ноги сделать не успел. Налоги в сумме 523 тыс. рублей, по данным налоговой службы, станут бременем его наследников, уверен адвокат Андрей Алешкин.

«Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника», — рассказал он.

По словам Алешкина, гасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает то или иное имущество. Из 523 тыс. рублей самые крупные суммы налогов приходятся на недвижимость Градского в Москве — 363 тыс., 67 тыс., 21 и 2 тыс. рублей. Есть также земельный (27 тыс. руб.) и транспортный (43 тыс.руб.) налоги.

«Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдет к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога», — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что у Градского в собственности были квартиры на Тверской и Мосфильмовской улицах Москвы и загородный дом с колоннами в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Всего у артиста насчитали состояние в размере почти 400 млн рублей.

Александр Градский скончался 28 ноября в возрасте 72 лет. 26 ноября артиста экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Певец стал чувствовать себя хуже после перенесенного в сентябре COVID-19.

Телеграмму с соболезнованиями родным и близким певца также направил президент России Владимир Путин.

Артиста похоронили 1 декабря на Ваганьковском кладбище Москвы. Проститься с Градским пришли артисты Лев Лещенко, Леонид Агутин, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и др. На церемонии присутствовали старшие дети композитора — Мария и Даниил, а также его вдова Марина Коташенко.

В родном городе музыканта увековечили его память, назвав именем Градского одну из улиц Копейска.

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