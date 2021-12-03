Бизнес указал на риск дефицита электроники в РФ

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) обратилась в Банк России и Роспатент с просьбой вмешаться в ситуацию с патентным спором Samsung и компании Sqwin AG.

Ранее Арбитражный суд Москвы предписал остановить ввоз, а также продажу в России 61 модели смартфонов Samsung, которые поддерживают платежную систему производителя. Решение было принято по иску компании швейцарской компании Sqwin AG, считающей, что вендор незаконно пользуется ее патентом.

6 декабря Девятый Арбитражный апелляционный суд рассмотрит еще одну апелляцию «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd на решение Арбитражного суда Москвы об ограничении работы сервиса Samsung Pay.

В случае подтверждения этих решений апелляционной инстанцией, оба они подлежат исполнению независимо от того, будет ли подана и в какие сроки рассмотрена кассационная жалоба в Суд по интеллектуальным правам, пояснила адвокат Елена Феоктистова.

В результате может быть отложен на неопределенный срок вывод на российский рынок новых платежных сервисов и услуг, в том числе в сотрудничестве с системой «Мир», что ограничит возможности для ее дальнейшего технологического развития, сказано в письме РАЭК.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, прецедент опасен прежде всего тем, что может привести к запрету доступа на российский рынок технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и технологии в принципе. Аналогичные судебные претензии могут быть предъявлены и к другим производителям электроники, считает он. А это может привести к запретам поставок других видов электроники на рынок, и как следствие к их серьезному дефициту, сказал Антон Гуськов.

Обеспокоенность организаций разделяют и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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