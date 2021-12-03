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Сбежавший из колонии оказался рецидивистом с криминальным прошлым

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Сбежавший из исправительной колонии № 6 УФСИН России по Самарской области Радик Гайфутдинов имел несколько судимостей за вооруженные грабежи, сообщил 3 декабря РЕН ТВ.

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Отсчет криминальной истории беглеца ведется с 2000 года. Тогда Гайфутдинова осудили за хищение чужого имущества. В это же время, будучи военным, из-за самовольного оставления места службы во время ее несения, он попал под статью 337 УК РФ. В 2003 году за вооруженный разбой в составе банды, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное хищение и ношение оружия мужчина получил новый срок.

Освободившись в 20218 году, он за год получил сразу две судимости. Гайфутдинов ворвался в квартиру с оружием и ограбил ее, за что был осужден по статье 158 УК РФ «Кража».

В колонии самарского поселка Управленческий Гайфутдинов оказался по обвинению по статье 226 ч. 1 УК РФ о хищении либо вымогательстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Он был осужден на 5 лет и 10 месяцев, уточняет Tvsamara.

О побеге заключенного Гайфутдинова 2 декабря сообщила пресс-служба УФСИН России по Самарской области. Ведется розыск преступника. Региональная прокуратура и следователи СУ СК РФ по региону начали проверку, в том числе для выявления признаков халатности при содержании заключенных.

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