Журналистке Нуцубидзе напомнили про ее хорошее знание русского языка

Журналистка Тамара Нуцубидзе из Грузии много раз за свою карьеру демонстрировала прекрасное владение русским языком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в пятницу, 3 декабря.

Так, в эфире новостной программы канала в августе 2008 года Тамара по-русски комментировала вооруженный конфликт в Южной Осетии. Через несколько лет она брала интервью на эту же тему у вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Потом на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Нуцубидзе всё так же на русском языке спросила главу государства об отношениях между Россией и Грузией.

2 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала замечание грузинской журналистке, которая в ходе пресс-подхода главы МИД РФ Сергея Лаврова начала разговор на английском языке. Как отметила дипломат, ранее сотрудница канала «Рустави 2» просила принять участие в мероприятии на русском.