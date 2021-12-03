В консульствах США не осталось мест на собеседование за визой

Очередь на собеседование за неиммиграционной американской визой растянулась на год, заявили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ближайшие даты собеседований — с августа 2022 года.

С 1 августа диппредставительство США в России работает в минимальном составе — 120 сотрудников. Потому в американском посольстве в Москве россиянам рекомендовали обращаться за неиммиграционными визами в представительства США в других странах.

«Но даже в других странах, где россияне ранее получали визу в США, очередь на собеседования — год. И то не всегда эти записи подтверждаются», — пояснил «Известиям» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Благодаря транспортной доступности наибольшей популярностью у россиян, желающих получить американскую визу, пользуется Казахстан. Однако сейчас временных слотов на собеседование практически не осталось. Как убедились «Известия», в посольстве США в Алма-Ате ближайшая дата для собеседования на неиммиграционную туристическую или деловую визу B1/B2 — 10 августа 2022 года. В диппредставительстве в Нур-Султане — 14 декабря 2022 года.

Аналогичные даты предлагают посольства США в Анкаре и Стамбуле — ноябрь следующего года и январь 2023 года.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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