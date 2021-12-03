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Новак заявил, что ОПЕК+ сохранил план по увеличению добычи на фоне роста спроса

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Министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщил в четверг, 2 декабря вице-премьер России Александр Новак.

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«Таким образом, на январь месяц мы подтвердили увеличение совместной добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Это вызвано, в первую очередь, тем, что мы видим, что рынок сбалансирован, восстанавливается постепенно спрос», — сказал он в эфире «Россия 24».

Альянс также решил продлить действующие механизмы компенсации не сокращенной ранее добычи до конца июня 2022 года, пишет «Газета.Ru».

Новак добавил, что из-за появления нового штамма коронавируса «Омикрон» нет причин предпринимать какие-то особые меры в отрасли.

«В настоящее время у нас, безусловно, нет определенных объективных показателей для того, чтобы менять ранее принятые решения», — отметил вице-премьер.

30 ноября сообщалось, что цена нефти Brent опустилась ниже $71 за баррель впервые с 10 сентября.

24 ноября стало известно, что Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов США для снижения цен на этот вид топлива для американцев.

2 ноября американский лидер Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.

На слова американского лидера ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия является участницей договоренностей ОПЕК+ и будет следовать обязательствам в рамках договоренностей.

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