Миротворцы РФ провели антиковидные мероприятия на всех постах в Карабахе

Военные медики российского миротворческого контингента за сутки объехали все 27 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе и выполнили профилактические работы. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает Минобороны РФ.

Специалисты провели дезинфекцию мест общего пользования, приема пищи, занятия спортом и размещения военнослужащих с целью профилактики нераспространения COVID-19 и других сезонных заболеваний. На каждом наблюдательном посту военные медики развернули и организовали пункты, где военные смогут круглосуточно измерить температуру.

Также отмечается, что продолжается плановая ревакцинация российских миротворцев на отдаленных наблюдательных постах, расположенных вдоль линии соприкосновения сторон.

В течение суток выездные бригады медиков провели вакцинацию более 150 военнослужащих. Всего с момента поступления вакцины «Спутник-V» ревакцинировано около 75% миротворцев.

Накануне сообщалось, что военные российского миротворческого контингента во время планового занятия по боевой подготовке предотвратили возможные нарушения со стороны условного противника на наблюдательном посту в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Были отработаны тактические приемы и действия при выходе из места расположения, погрузка на бронетранспортер БТР-82А, блокирование условного нарушителя и маневрирование на указанный рубеж.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.