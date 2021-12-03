Прямой эфир
Происшествия
Из самарской колонии строгого режима сбежал заключенный
Мир
РФ и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Наука
Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны
Мир
В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС
Происшествия
Блогера Варламова задержали в Либерии за драку
Мир
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов
Наука
NASA не успеет отработать технологии для полета на Луну и Марс до 2030 года
Спорт
Роналду в матче «МЮ» против «Арсенала» забил 801-й гол в карьере
Общество
Рейтинг туристических порталов РФ составили во ВШЭ

«Ведомости» узнали об отказе Минтранса проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс отказался от требования продажи билетов на самолет по QR-кодам
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минтранс намерен обязать пассажиров демонстрировать QR-коды только перед регистрацией на рейс, если их проверка станет обязательной. При продаже билетов сертификат проверят не будут, сообщили 3 декабря «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного знакомого с итогами совещания в Минтрансе собеседника.

Кодный вопрос: турбизнес попросил не вводить QR при покупке билетов
Почему в отрасли уверены, что ковидные документы стоит проверять только при регистрации на рейс

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», — приводит издание сообщение одного из источников.

Совещание в Минстрансе, в ходе которого с представителями авиаотрасли обсуждались QR-коды, прошло 1 декабря. По словам источников, суть взаимодействия с пассажиром будет заключаться в уведомлении о необходимости получить сертификат вакцинации, если у зарегистрированного на сайте «Госуслуги» пассажира после покупки авиабилета его не окажется. Авиакомпания уведомит его через портал.

При наличии QR-кода пассажира зарегистрируют на рейс. Если сертификат к моменту регистрации появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки. В течение 30 дней полная стоимость билета должна вернуться пассажиру.

Информаторы пояснили, что информацию о наличии сертификата вакцинации у пассажира будет запрашивать не авиакомпания, а провайдер, через которого продаются билеты (Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем»).

Ранее, 2 декабря, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что новые сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать в течение года. Ранее выданные документы продлеваются. Эта техническая процедура завершится в ближайшее время.

В конце ноября Союз агентств делового туризма (САД) попросил правительство освободить отрасль от QR-кодов. В правительство РФ было направлено письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021