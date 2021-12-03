«Ведомости» узнали об отказе Минтранса проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс намерен обязать пассажиров демонстрировать QR-коды только перед регистрацией на рейс, если их проверка станет обязательной. При продаже билетов сертификат проверят не будут, сообщили 3 декабря «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного знакомого с итогами совещания в Минтрансе собеседника.

«Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», — приводит издание сообщение одного из источников.

Совещание в Минстрансе, в ходе которого с представителями авиаотрасли обсуждались QR-коды, прошло 1 декабря. По словам источников, суть взаимодействия с пассажиром будет заключаться в уведомлении о необходимости получить сертификат вакцинации, если у зарегистрированного на сайте «Госуслуги» пассажира после покупки авиабилета его не окажется. Авиакомпания уведомит его через портал.

При наличии QR-кода пассажира зарегистрируют на рейс. Если сертификат к моменту регистрации появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки. В течение 30 дней полная стоимость билета должна вернуться пассажиру.

Информаторы пояснили, что информацию о наличии сертификата вакцинации у пассажира будет запрашивать не авиакомпания, а провайдер, через которого продаются билеты (Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем»).

Ранее, 2 декабря, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что новые сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать в течение года. Ранее выданные документы продлеваются. Эта техническая процедура завершится в ближайшее время.

В конце ноября Союз агентств делового туризма (САД) попросил правительство освободить отрасль от QR-кодов. В правительство РФ было направлено письмо с просьбой не вводить QR-коды при покупке билетов на поезда и самолеты.