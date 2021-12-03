Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 декабря

Облачная погода со снегом, дождем, гололедицей и до 2 градусов тепла ожидаются в столице в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха в городе составит от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров в Москве покажут от -3 до -1 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от -2 до +3 градусов мороза днем и от -6 до -1 градуса в ночное время.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на южный со скоростью 6–11 м/с. Ночью возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе 20-сантиметровые сугробы. Он уточнил, что в пятницу, 3 декабря, снежный покров останется на уровне 8–10 см. А в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу.