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Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на угрозы замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о невиданных до этого санкциях из-за ситуации на Украине, отметив «тупиковый путь» американской риторики. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

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«Я надеюсь, что это отражает не прискорбный факт, что западники утратили способности вести переговоры, а что просто им пока русофобское течение в НАТО и ЕС не позволяет действительно заняться конкретными делами, отойти от конфронтации», — цитирует министра «Газета.Ru».

Лавров добавил, что Россия будет вынуждена ответить на санкции Запада, если они последуют, потому что иного варианта нет.

«Если последуют новые, как они говорят, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Не можем не реагировать. Как отреагируем? Будет видно, не хочу сейчас гадать на что решится Запад, грозя какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными», — сказал глава российского МИД.

1 декабря замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России невиданными до этого мерами воздействия из-за ситуации на Украине. Она заявила о серьезных экономических санкциях, «которых еще не было в прошлом».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

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