Прямой эфир
Происшествия
Из самарской колонии строгого режима сбежал заключенный
Мир
РФ и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Наука
Пуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на сутки по просьбе французской стороны
Мир
В МИДе Белоруссии пообещали ответ на новые санкции ЕС
Происшествия
Блогера Варламова задержали в Либерии за драку
Мир
Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию
Армия
Минобороны сообщило о скорой отправке в арктические войска роботов-эвакуаторов
Наука
NASA не успеет отработать технологии для полета на Луну и Марс до 2030 года
Спорт
Роналду в матче «МЮ» против «Арсенала» забил 801-й гол в карьере
Общество
Рейтинг туристических порталов РФ составили во ВШЭ

Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг, 2 декабря, во время своего еженедельного выступления сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского лидера Владимира Путина. Видео его речи опубликовано в Twitter главы государства

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — заявил он.

Отставить с паникой: грозит ли президенту Бразилии импичмент
И как обвинения в адрес Жаира Болсонару скажутся на предвыборной гонке

Ранее, 31 октября, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Бразилия продолжают обсуждать возможную закупку латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Как отметил замглавы службы, Бразилия ранее активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса. Это, по его словам, было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий.

Переговоры о приобретении Бразилией российских ЗРПК ведутся с 2013 года. В мае 2016 года Александр Фомин, занимавший тогда пост главы ФСВТС, заявлял, что РФ готова к поставкам в Бразилию комплексов «Панциря», однако тогда контрам не подписали из-за внутренних проблем в латиноамериканской стране.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021