Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг, 2 декабря, во время своего еженедельного выступления сообщил о своих планах совершить визит в Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского лидера Владимира Путина. Видео его речи опубликовано в Twitter главы государства

-Live semanal / PR JAIR BOLSONARO (02/12/2021). https://t.co/4K6aH4YBAC — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 2, 2021

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — заявил он.

Ранее, 31 октября, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Бразилия продолжают обсуждать возможную закупку латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Как отметил замглавы службы, Бразилия ранее активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса. Это, по его словам, было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий.

Переговоры о приобретении Бразилией российских ЗРПК ведутся с 2013 года. В мае 2016 года Александр Фомин, занимавший тогда пост главы ФСВТС, заявлял, что РФ готова к поставкам в Бразилию комплексов «Панциря», однако тогда контрам не подписали из-за внутренних проблем в латиноамериканской стране.