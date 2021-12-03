Эпидемиологи оценили эффективность решения не закрывать границы из-за «Омикрона»

Эпидемиологи РФ прокомментировали решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не закрывать границы из-за нового «Омикрон»-штамма телеканалу РЕН ТВ в четверг, 2 декабря.

«К сожалению, даже с закрытием границ, даже с прекращением сообщения самолетного во всем мире остановить распространение подобного штамма будет очень трудно, потому что он более заразен, чем «Дельта». Его нашли в США, в Европе, да, он уже распространяется. А раз так, то что бы то ни было глобальное, чтобы во всем мире остановить, то поздно», — поделился своим мнением эпидемиолог Михаил Фаворов.

В свою очередь иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что если уж закрывать границы, то прямо сейчас, на некоторое время, ненадолго, а то потом будет поздно.

«Хотим закрыть границы с большим количеством стран — нужно делать. Это временная мера, где-то месяц-полтора. Дальше она смысл потеряет, такую эпидемиологическую значимость. Но если делать, то сейчас, а не через 2-3 недели. Если не хотим, то ограничиваемся с транспортными хабами, ограничиваем поток туристов и закрываем те страны, где случаев уже много. Например, сейчас это семь стран Южной Африки, плюс Гонконг, плюс, видимо, еще стран 8-9 также прибавится», — сказал он.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анна Баранова считает, что сейчас главное — узнать, распространяется ли вирус в тех местах, куда он уже попал. По ее словам, весь мир пока встал на паузу до понедельника в ожидании точных данных.

«Сейчас, на самом деле, самое главное, что нужно понять — есть ли случаи и каковы они — местного распространения вируса на тех территориях, куда вирус уже зашел. Вот когда эту вот информацию мы получим, то с большей точностью примерно к следующей неделе, к середине, а к понедельнику мы узнаем, какова степень снижения нейтрализации этого вируса антителами от вакцин и от натурально перенесенного ковида. Вот и всё. Сейчас у нас, на самом деле, до понедельника просто пауза у человечества. Просто все сидим, наблюдаем. Не расслабляемся, но чашку чая спокойно пьем, а, соответственно, в понедельник уже решаем», — считает она.

Эпидемиолог Михаил Фаворов напомнил, что в тот момент, когда коронавирус только появился в Китае, ВОЗ сработала очень поздно, пандемию объявили с запозданием и совершили еще множество ошибок. Сейчас же, с появлением нового штамма, по его мнению, имела место качественная, оперативная реакция. Он поделился точкой зрения, аналогичной позиции Анны Барановой: главное — понять: «есть ли случаи и каковы они местного распространения вируса на тех территориях, куда вирус уже зашел».

1 декабря директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 23 государства сообщили о присутствии «Омикрон»-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Южно-Африканской Республике (ЮАР). В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

28 ноября медики из ЮАР рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. 1 декабря врач из ЮАР Унбен Пиллэй сообщил, что в настоящий момент при заболевании новым штаммом COVID-19 «Омикрон» у пациентов наблюдаются сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.