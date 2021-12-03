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Стали известны подробности использования средств на модернизацию «Академик Иоффе»

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Средства, которые были выделены на модернизацию научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» не могут быть потрачены на оплату судебных издержек из-за его ареста в Дании. Об этом в четверг, 2 декабря, заявила руководитель пресс-службы Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Юлия Кононова.

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Таким образом она опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию. По ее словам, деньги на модернизацию научного флота были получены в рамках национального проекта «Наука» и имеют целевое назначение и потратить их на какие-то иные цели невозможно.

Руководитель пресс-службы добавила, что средства на модернизацию были заложены в бюджет еще три года назад.

«Они были заложены в национальный проект «Наука» еще в 2018 году. Соответственно деньги были выделены из бюджета государством. Мы не можем являться заказчиками. Деньги были расписаны на модернизацию всего научного флота, по годам были расписаны. Все суммы были переведены еще тогда. Когда подходит срок, то Министерство науки и высшего образования выделяет эти деньги для того, чтобы мы могли провести конкурс», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Кононова подчеркнула, что ей неизвестно, откуда в статьях были взяты суммы судебных издержек.

Судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Арест был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство.

Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на круизах, несколько лет назад назад арендовала судно через посредника. Оно было одним из трех в распоряжении организации. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником «Академика Иоффе» изъял владелец, что принесло компании убытки.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма других издержек составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане

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