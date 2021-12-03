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Медведев обыграл Имера и принес сборной России путевку в полуфинал Кубка Дэвиса

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Россиянин Даниил Медведев в составе сборной России одолел соперника Микаэля Имера (6:4, 6:4). Таким образом команда обыграла сборную Швеции в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса, сообщает 2 декабря «Спорт-Экспресс»

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Матч длился один час и 14 минут. Медведев сделал восемь эйсов при девяти двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах. На счету Микаэля Имера один эйс, две двойные и три успешных брейк-пойнта.

Общий счет матча — 2:0. Окончательный итог подведут после парного матча.

В полуфинале команда из России сыграет со сборной Германии. Вторую полуфинальную пару составляют сборные Хорватии и Сербии.

29 ноября российские теннисисты обыграли соперников из Испании и вышли в 1/4 финала турнира Кубок Дэвиса. Они выиграли два из трех поединков.

Решающее противостояние состоялось между российской парой, состоящей из Аслана Карацева и Андрея Рублёва, и испанцами Фелисиано Лопесом и Марселем Гранольерсом.

Сборная России дважды выигрывала Кубок Дэвиса — в 2002 и 2006 годах. В последний раз российская команда выступала в финале соревнования в 2007 году. В прошлом розыгрыше россияне дошли до полуфинала и уступили сборной Канады.

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