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Шесть тел погибших подняли из «Литсвяжной»

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Шесть тел погибших шахтеров подняли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева в четверг, 2 декабря.

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«Отделения ВГСЧ (Военизированная горноспасательная часть — Ред.) подняли из шахты еще шесть тел погибших шахтеров», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что спасатели будут круглосуточно вести работы по поиску и подъему тел погибших в результате аварии на шахте.

Также в четверг глава Кузбасса заявил, что совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах области после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий.

Цивилев также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» будет выписана из больниц к 3 декабря. В настоящее время в медучреждениях находятся 16 человек, один из них — в состоянии средней степени тяжести.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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