Сергей Велигодский из Сбербанка предупредил о риске остаться без жилья из-за мошенников

Новый тренд наметился у финансовых мошенников в России — они теперь уговаривают своих жертв не только брать кредиты, но и закладывать или продавать жилье. Об этом сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в четверг, 2 декабря.

«И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», — рассказал он «Прайм».

Эксперт добавил, что для него этот вид мошенничества является наиболее «непонятной историей», и ему пока неизвестно, как поступать в случае подобных киберпреступлений, сообщает «Газета.Ru».

Так, в ноябре мошенники выманили у москвички 16 млн рублей и заставили ее заложить две квартиры. Ей позвонили и рассказали, что на нее якобы пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить это «мошенничество», женщину попросили самой оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет». Потом преступники позвонили ей снова, и на этот раз жительница Москвы уже взяла кредит под залог двух квартир.

24 ноября «Общероссийский народный фронт» сообщил, что россияне столкнулись с новой атакой мошенников, рассылающих с почты «Яндекс» уведомления о возврате пенсионных накоплений. Уточнялось, что злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей организации «Служба финмониторинга» и обещают возврат неких страховых накоплений.

Они утверждают, что перевод якобы не был произведен автоматически, поэтому теперь нужно завершить его оформление онлайн. Так, если человек укажет данные своей карты для «перевода накоплений», он, наоборот, лишится денег.