Лавров пообещал ответные меры в случае новых санкций со стороны США

Россия не сможет не реагировать на выпады Запада, который в очередной раз угрожает России «адскими санкциями». Москва обязательно отреагирует, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 2 декабря.

«Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать. Как мы отреагируем — будет видно. Я не хочу сейчас гадать, на что решится Запад. Грозят какими-то финансовыми санкциями, новыми секторальными репрессалиями. Это тупиковый путь, и в конечном итоге он обернется против самих инициаторов этих нелегитимных односторонних мер», — цитирует министра ТАСС.

Ранее, 1 декабря, госсекретарь США по политическим делам Виктория Нуланд пригрозила России санкциями, «которых еще не бывало», из-за Украины, на что Лавров ответил, что до этого США уже вводили «санкции, которых не было». Он также заметил, что коллеги с Запада абсолютно «утратили культуру диалога».

С угрозами в адрес России из-за Украины 1 декабря также выступили госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.