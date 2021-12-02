Полсотни ледовых переправ планируют открыть в Иркутской области

На территории Иркутской области этой зимой намерены открыть 51 ледовую переправу. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, зимние дороги организуют в 17 муниципальных образованиях. Наибольшее количество переправ откроют в Киренском, Тайшетском, Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах.

Первое освидетельствование зимних переправ возможно уже в первой декаде декабря. Речь идет об объектах, расположенных в северных районах региона, пишет ИА IrkutskMedia.

Сроки открытия будут зависеть от складывающихся погодных условий.