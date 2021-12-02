Урны для раздельного сбора мусора установят в школах Тюмени

В 52 тюменских школах установят урны для раздельного сбора мусора. Собранные отходы будут отвозить на мусоросортировочный завод. Об этом заявил заместитель директора департамента недропользования и экологии области Александр Рейн.

Как уточняет информационный центр правительства региона, в рамках пилотного проекта по внедрению раздельного сбора мусора в 88 учебных корпусах 52 тюменских школ будет установлена в общей сложности 121 урна. Также такие урны появятся в торговых центрах и зданиях исполнительных органов власти, пишет megatyumen.ru.

Омск получит почти 6,07 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Соответствующее постановление подписал в ноябре губернатор Омской области Александр Бурков. Согласно документу, город получит средства до конца 2021 года. 5,9 млн рублей направляются в рамках федеральной программы «Охрана окружающей среды».