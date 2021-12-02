Кулеба пригрозил России «гробами солдат» в случае войны с Украиной

Война между Россией и Украиной закончится бойней, а из страны начнет поступать «нескончаемый поток гробов русских солдат». Об этом в четверг, 2 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас наши вооруженные силы несравненно сильнее. Если Россия всё равно решится на войну, то придется рассчитывать на очень большое количество погибших российских солдат, что не сравнимо с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил Кулеба в интервью сайту Sargs.lv.

Также Кулеба отметил, что нападение на Украину может оказаться угрозой для самой России.

«Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет поступать нескончаемый поток гробов русских солдат», — сказал глава украинского МИДа.

Ранее в этот день Кулеба сообщил, что в ходе встречи в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил меры сдерживания РФ.

1 декабря Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».