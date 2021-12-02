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Человека с оружием задержали у штаб-квартиры ООН

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Человека с оружием задержали у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в США. Об этом 2 декабря сообщил полицейский департамент Нью-Йорка в своем Twitter.

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«Что касается сообщений о мужчине с огнестрельным оружием на 42-й улице и Первой авеню в Манхэттене, то в настоящее время этот человек находится под стражей и угрозы для общественности нет», — говорится в сообщении.

Около двух часов назад правоохранители города сообщили, что в Манхэттене началась полицейская операция и следует избегать нахождения в районе между 42-й улицей и Первой авеню, где расположены здания ООН. Правоохранители пока никак не комментируют произошедшее.

Об инциденте у штаб-квартиры ООН ранее в этот день сообщила полиция Нью-Йорка. Отмечается, что правоохранители вели переговоры с вооруженным мужчиной.

Подобный инцидент ранее произошел 22 октября. Тогда полиция Нью-Йорка оцепила участок напротив штаб-квартиры ООН из-за подозрительного предмета. Главный вход штаб-квартиры закрыли, а движение на Первой авеню перекрыли. Подозрение вызвала коробка. Позднее выяснилось, что в ней лежали цветы и парфюмерия.

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